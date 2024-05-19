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Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

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Adana'da serinlemek için Seyhan Nehrine giren 18 yaşındaki genç kayboldu. Olayın ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Seyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

ADANA - Adana'da serinlemek için Seyhan Nehrine giren 18 yaşındaki genç kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte Örgün Kamp Alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa ve gemi adamlar sevk edildi.

Botla nehre açılan kurbağa ve gemi adamlar, Güneş'in bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip, kamp alanına gelen Güneş'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Güneş hala bulunamazken ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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