Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç 'Kurbağa Adamlar' Tarafından Bulundu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne serinlemek için girip kaybolan genci 'kurbağa adamlar' buldu. Bilinci kapalı olan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre Cafer Hacı Muhammed (23) serinlemek için Seyhan Baraj Gölüne girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra gölde kayboldu. Bunun üzerine genci gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Adana Emniyet Müdürlüğü Sulaltı Grup Amirliğine bağlı gemi ve kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kurbağa adamlar göle dalıp genci aramaya başladı. Cafer Hacı Muhammed, kurbağa adamlar tarafından kısa sürede bulundu. Bilinci kapalı olan genç karaya çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA