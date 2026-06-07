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Konya'da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Konya'da balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bisikletine bakmak için balkona çıkan 11 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde balkondan düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kızılcalar Mahallesi 153402. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Z.M. annesi ve ağabeyi içeride oturduğu sırada yeni aldıkları bisiklete bakmak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden çocuk, 6. kattan zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu öğrenilen E.Z.M., burada yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan doktor olduğu öğrenilen babasının da ambulansta kızıyla Konya'ya gittiği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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