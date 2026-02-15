Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Yalı Club isimli eğlence mekanına 14 Şubat gecesi düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 00.50 sıralarında Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla program düzenlenen Yalı Club'a gelen A.G. isimli şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru art arda ateş açtı.

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan İ.M.A. ve Z.B. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Bir süre daha ateş etmek isteyen şüphelinin silahının tutukluk yaptığı, bunun üzerine koşarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Z.B.'nin ayağından, İ.M.A.'nın ise her iki ayağından vurulduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan A.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin mekan önüne gelerek silahla ateş ettiği, ardından tekrar ateş etmek istediği sırada silahın tutukluk yaptığı ve olay yerinden kaçtığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayın nedeni ve taraflar arasında husumet bulunup bulunmadığına yönelik soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.