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Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti

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Yazar Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımında, lise müdürünü silahla vurarak öldüren Irak asıllı öğrenciyi savunup öğretmenlere ve Atatürk'e hakaret etti. Nişanyan, "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum." dedi.

İstanbul Eyüpsultan'daki bir lisede okul mdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, yazar Sevan Nişanyan skandal bir paylaşımda bulundu. Öğretmenini katleden öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret eden Nişanyan, "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

IRAK ASILLI ÖĞRENCİ, OKUL MÜDÜRÜNÜ ÖLDÜRDÜ

İstanbul Eyüpsultan'da Y.K. isimli Irak asıllı öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. Öğrenci nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret ettiİbrahim Oktugan

SEVAN NİŞANYAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken yazar Sevan Nişanyan'dan skandal bir paylaşım geldi. Öğretmenini vuran öğrenciyi savunan Nişanyan, öldürmenin bir yöntem olabileceğini iddia etti.

"BAZI KOŞULLARDA ÖLDÜRMEK BİR YÖNTEM OLABİLİR"

Öğretmenlere ve ulu önderimiz Atatürk'e de resmi üzerinden hakaret eden Nişanyan sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.

Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret ettiSevan Nişanyan

"BİRİNİ DAHİ İMHA ETMEYE CESARETİM YETMEDİĞİ İÇİN KENDİMİ SUÇLARIM"

11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı p*ştlardı. Birini dahi imha etmeye cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ

Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum."

Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti

Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Sevan Nişanyan Sosyal Medya Irak Hukuk 3.Sayfa Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Ben bilmemm:

Sayın savcıların önemle dikkatine.. Gereği rica olunur...

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