Sermiyan Midyat, 'Cellabi' Filmi İçin Açtığı Davayı Kazandı

Oyuncu Sermiyan Midyat, başrolü üstlendiği 'Cellabi' filminin çekilmemesi nedeniyle Blackwell Productions’a karşı açtığı davayı kazanarak 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat almaya hak kazandı.

Oyuncu Sermiyan Midyat, 'Cellabi' adlı filmde başrol oynamak için anlaştığı yapım şirketine, film çekilmeyince mağdur olduğu iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Blackwell Productions adlı yapım şirketinin Midyat'a 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ödemesine hükmetti.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, Mersin'de çekilecek olan 'Cellabi' adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle anlaşmıştı. Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmış, dilekçede ise Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin'deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı, film çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat'a mesaj attığı mesajları gören Sermiyan Midyat'ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarılmıştı.

5 yıldır süren dava karara bağlandı

Konuya ilişkin 5 yıldır süren dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Midyat'ın avukatı Baver Tulpar Karakuş ile Blackwell Productions Yapım AŞ'nin avukatı Yusuf Ergün hazır bulundu. Duruşmada söz alan Sermiyan Midyat'ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı yapım şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti.

Mahkeme Midyat'ı haklı buldu

Kararını açıklayan mahkeme, Blackwell Productions Yapım A.Ş.'nin 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ile 200 bin lira cezai şart parasını 5 yıllık faiziyle birlikte Sermiyan Midyat'a ödemesine karar verdi. - İSTANBUL

