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Serinlemek için girdiği suda boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Serinlemek için girdiği suda boğuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için tatlı suda yüzmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için tatlı suda yüzmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Bakbele Mahallesi Amanos dağı eteklerinde meydana geldi. Kabaktepe mevkiindeki dere içerisinde kayalıklar arasında bulunan suya serinlemek için arkadaşları ile birlikte giren Furkan Tat (15) bir anda gözden kayboldu. Su yüzeyinden kaybolduğunu gören Tat'ın arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının arama çalışması sonrası kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı.

Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekiplerince Furkan Tat'ın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Hatay tat 3. Sayfa Haberler

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