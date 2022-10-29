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Henüz hayatının baharındaydı! Selfie çekerken metrelerce yükseklikten düşerek öldü

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken metrelerce yükseklikten düşen 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanavuzlar'ın düştüğü anlar kameralarca kaydedildi.

12 Ekim Çarşamba günü Ortaca'nın Terzialiler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısında selfie çekerken elindeki telefonu düşürdü. Telefonu almak için eğilen genç kız dengesini kaybederek binanın çatısından beton zemine düştü.

Selfie sonu oldu, metrelerce yükseklikten düşen genç kız kurtarılamadı

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ağır yaralanan genç kızın düşme anı ve sonrasında yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Selfie sonu oldu, metrelerce yükseklikten düşen genç kız kurtarılamadı

GÜNLER SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olan Kanavuzlar, Muğla'ya sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede günlerdir yaşam savaşı veren Kanavuzlar doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaca Muğla 3. Sayfa Haberler

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