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Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı. Kaçan vatandaşın son anda canını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Kars'ta şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı.

BOZ AYILAR ÇÖPLERDE YİYECEK ARIYOR

Sarıkamış ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye hemen her akşam gelen boz ayılar çöplerde yiyecek arıyor.

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

CANINI SON ANDA KURTARDI

Geç saatlerde evine giden vatandaş boz ayının tarafından bir süre kovalanması cep telefonu ile görüntülendi. Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbarıs aslan:

Ayı köpegi kovalıyor haber diye yapmıssınız peww..

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