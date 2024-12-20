Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı. Kaçan vatandaşın son anda canını kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
Kars'ta şehre inen ve çöplükte yiyecek arayan boz ayı o sırada evine giden bir vatandaşı kovaladı.
BOZ AYILAR ÇÖPLERDE YİYECEK ARIYOR
Sarıkamış ilçesinde TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye hemen her akşam gelen boz ayılar çöplerde yiyecek arıyor.
CANINI SON ANDA KURTARDI
Geç saatlerde evine giden vatandaş boz ayının tarafından bir süre kovalanması cep telefonu ile görüntülendi. Son anda binadan içeriye giren vatandaş canını kurtarırken mahallede bulunan köpekler ayıların çevresinde uzun süre beklediler.