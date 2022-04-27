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Şehit annesi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehit annesi hayatını kaybetti

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz'ın 94 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz bu sabah 04.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz'ın 94 yaşındaki annesi Hürü Savunmaz bu sabah 04.30 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisalı şehit annesi 94 yaşındaki Hürü Savunmaz, yaşlılığa bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 50 gündür tedavi gördüğü Merkezefendi Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde bu sabah 04.30 sıralarında hayatını kaybetti. Şırnak Şenoba'ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 30 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz'ın da annesi Hürü Savunmaz 5'i erkek, 3'ü kız 8 çocuk annesiydi.

Şehit annesi Hürü Savunmaz'ın cenazesinin bugün Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesinde bulunan Cemevi'nden saat 17.00'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Devlet Hastanesi, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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