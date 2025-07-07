Şehit Ahmet Gültekin'in yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı: Yakında şehit olurum

Şehit Ahmet Gültekin'in yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı: Yakında şehit olurum
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Şehit Ahmet Gültekin'in yürekleri yakan görüntüleri ortaya çıktı: Yakında şehit olurum
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Ahmet Gültekin'in ortaya çıkan görüntüleri yürekleri yaktı. Görüntülerde şehit Gültekin'in "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın" dediği görüldü.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Ahmet Gültekin'in ortaya çıkan görüntülerinde sarf ettiği "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın" sözleri yürekleri yaktı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 2021 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranması çalışması sırasında 12 askerimiz metan gazından zehirlenerek şehit oldu.

ŞEHİT ASKERİMİZİN SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden Şehit Ahmet Gültekin'in ortaya çıkan görüntüleri yürekleri yaktı.

Görüntülerde şehit Gültekin'in "Yakında şehit olurum. Abime, kardeşime hatıra kalsın" dediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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