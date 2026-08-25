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Artvin'in Şavşat İlçesinde Yangın: 4 Hane Zarar Gördü

Artvin'in Şavşat İlçesinde Yangın: 4 Hane Zarar Gördü
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında 2 evde bulunan 4 hanenin yaşam alanı zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için inceleme başlatıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde çıkan yangında 2 evde bulunan 4 hanenin yaşam alanı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında 2 ev içerisinde bulunan Zakir Akaltun, Hicret Akaltun, Süleyman Akaltun ve Mehmet Akaltun'a ait 4 hanenin yaşam alanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasarın tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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