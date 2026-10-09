Haberler

Sarıyer'de yokuşta kayan hafif ticari araç evin çatısına uçtu, sürücü hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer'de yokuşta kayan hafif ticari araç evin çatısına uçtu, sürücü hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de akşam saat 21.30 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yokuşta kayarak bir evin çatısına uçtu. Araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araç çekiciyle kurtarıldı.

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yokuşta kayarak bir evin çatısına uçtu. Kazada araçtan atlayan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Caner Varışlı kontrolündeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yokuşta kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, evlerin bulunduğu alana doğru gitmeye başladı. Panikleyen sürücü araçtan atlayarak kurtulurken, araç yolun alt tarafında bulunan tek katlı evin çatısına uçtu. Çatıda sabit kalan araç mahallede paniğe ve şaşkınlığa yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Berat Caner Varışlı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin çatısında kalan araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı.

Evde ve otomobilde hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Zeytin festivalinde ortalık karıştı! AK Partili ve İYİ Partili vekiller birbirlerine girdi

Zeytinyağı festivalinde ortalık karıştı! İki vekil birbirine girdi
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Fon vurgununda 100 milyon kaptıran isim: Çok rahatsızım, sinirliyim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler

ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar

Bakan'a yönelik iddialar Erdoğan'ı kızdırdı! Kürsüden sert sözler
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı

Ülke 7.6 büyüklüğünde depremle sallandı! Tsunami uyarısı geldi
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı

Geceye damga vuran anlar!
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi

Milyonların merakla beklediği toplantıya böyle gitti
Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı

Koladan medet umdu! Çaresizliğin fotoğrafı