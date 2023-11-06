Saray ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Saray ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli üzerinde bonzai ve metamfetamin ile yakalandı. Ayrıca, Saray ilçesinden çalındığı iddia edilen bir otomobilin şüphelisi de gözaltına alındı.
Saray ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirilen ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Otomobil çaldığı iddia edilen kişi yakalandı
Saray ilçesinden otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin birden çok suç kaydı bulunan M.G. olduğunu belirledi.
Şüpheli çalıntı olduğu iddia edilen otomobil ile birlikte Süleymanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen otomobil, sahibine teslim edildi.