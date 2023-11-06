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Saray ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Saray ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şüpheli üzerinde bonzai ve metamfetamin ile yakalandı. Ayrıca, Saray ilçesinden çalındığı iddia edilen bir otomobilin şüphelisi de gözaltına alındı.