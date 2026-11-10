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Şanlıurfa Eyyübiye'de üst geçitte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale Caddesi üzerindeki üst geçitte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üst geçidin plastik tabanının yanması sonucu çıkan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir üst geçitte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerindeki bir üst geçitte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, üst geçidin üzerindeki plastik tabanın yanması sonucu çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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