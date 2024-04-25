Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Birecik Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru Mustafa Güder hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa Güder (26) ile ailesinin içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA