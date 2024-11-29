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Şanlıurfa'da Yüksek Gerilim Hattı Patladı, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, düşen yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtulan bir sürücü büyük bir faciadan döndü. Yüksek gerilim hattının daha önce de sorun çıkardığı ve vatandaşların şikayette bulunduğu belirtildi.

Patlayan yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtuldu

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aracıyla ilerleyen bir sürücü, patlayarak sokak ortasına düşen yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yaşandı. Sürekli yüksek gerilim hattından kıvılcımlar saçarak elektrik arızasının yaşandığı sokakta dün gece yeniden alevler yükseldi. Sokaktan geçen yüksek gerilim hattından kıvılcımlar çıktığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Bir süre alev alıp kıvılcım saçan yüksek gerilim hattı aniden kopup yolun ortasına düştü. O esnada aracıyla sokaktan geçmeye çalışan bir sürücü, düşen yüksek gerilim hattı tellerinden son anda kurtuldu. O esnada sokakta kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Öte yandan mahallede yaşayan vatandaşlar, daha önce de aynı sorunun yaşandığını ve haber verdikleri Dicle Elektrik ekiplerinin gelip baktıktan sonra sorunu çözdüklerini belirterek bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da Yüksek Gerilim Hattı Patladı, Sürücü Saniyelerle Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa
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