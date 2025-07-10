Şanlıurfa'da Yaya Tırın Altında Kaldı, 26 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yaya Tırın Altında Kaldı, 26 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki İsmail Çevik, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tırın altında ezilerek hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun kırsal Payamlı Mahallesi yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre Haşim O'nun kullandığı 80 HB 245 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki İsmail Çevik'e çarptı. Çevik olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken kaza anı ise bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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