Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Siverek, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatlı Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 7 adet şarjör, 157 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

