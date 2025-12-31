Viranşehir'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi, 773 gram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ile 490 adet mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA