Viranşehir'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 773 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 4 şarjör ve 490 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu maddesi, 773 gram skunk maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör ile 490 adet mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
