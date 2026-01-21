Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda kimyasal uyuşturucu maddeler ve kubar esrar bulundu.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında, Suruç, Haliliye, Viranşehir, Akçakale ve Halfeti ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 500 gram kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 42 gram kimyasal uyuşturucu madde, 33 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu ile 1 adet kimyasal uyuşturucu madde emdirilmiş sigara ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı ve üretiminde kullanılan çok sayıda materyale el konuldu. Uyuşturucuyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

