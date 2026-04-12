Kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde yaşandı. Fethullah Fevzioğlu'nun kullandığı Opel marka otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sürücüyü kurtarmayı başaramadı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı