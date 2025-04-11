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Şanlıurfa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Süs Eşyası ve 30 Sikke Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Süs Eşyası ve 30 Sikke Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Şanlıurfa'da Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke eser ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 8 Nisan'da Siverek ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda, Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 süs eşyası ile 30 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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