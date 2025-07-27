Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalında giren şahıs akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saat 18.40 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalle yakınlarından geçmekte olan sulama kanalında bir şahsın akıntıya kapıldığını görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, akıntıya kapılan ve isminin Mehmet Fatih Y. (27) olduğu öğrenilen şahsa ulaşamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sualtı dalgıç polisleri sevk edildi. Ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi. Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler, arama çalışmalarına yeniden başladı. - ŞANLIURFA