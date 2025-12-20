Şanlıurfa'da bir kişi otomobilini ateşe verdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kullandığı aracı ateşe verdi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerindeki Harran yol çatısında meydana geldi. Harran ilçesi Balkat Mahallesi sakinlerinden İ.Ç. isimli şahıs, seyir halindeyken otomobilini yol kenarına park etti. Ardından araçtan inen İ.Ç., aracını ateşe verdi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım talep etti. Olay yerine intikal eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA