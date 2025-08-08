Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralanmadı

Şanlıurfa'da virajı alamayan otomobil 5 metre yükseklikteki şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Araçtaki bir kişi ise hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi Kelaynak sahil yolunda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 38 GF 141 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 5 metre yükseklikteki şarampole devrildi. Kazada ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, yolcu H.K. ise hafif yaralandı. Yaralı H.K., ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA