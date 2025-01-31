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Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Kavga: 5 Yaralı
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga hastane dışındaki sözlü tartışmanın ardından içeri taşındı ve panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İki grup arasında hastane dışında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek hastane içerisine taşındı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Hastalar ve sağlık çalışanları ise panikle olay yerinden uzaklaştı. 5 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga sonrası hastane yetkilileri güvenlik önlemlerini artırırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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