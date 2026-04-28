Şanlıurfa'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 105'inci kilometresinde yaşandı. Şanlıurfa yönüne seyreden İbrahim Halil Y.'nin kullandığı 06 ECL 239 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Müslüm M.'nin kullandığı 34 DT 325 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
