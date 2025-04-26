Genç kız elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki genç kız, evinde elbise giyerken göz kapağını fermuara sıkıştırdı. Ailesinin hastaneye götürdüğü genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa'da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı.
GÖZÜNÜ FERMUARA SIKIŞTIRDI
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez yaşandı. Evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, kızı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa