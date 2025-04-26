Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Ali Koç'tan devam kararı: Görevimizin başındayız

"Açın kapıyı herkes duysun" diyerek son kararını açıkladı

Genç kız elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki genç kız, evinde elbise giyerken göz kapağını fermuara sıkıştırdı. Ailesinin hastaneye götürdüğü genç kız, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı.

GÖZÜNÜ FERMUARA SIKIŞTIRDI

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez yaşandı. Evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, kızı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.

Genç kız elbise giyerken gözünü fermuara sıkıştırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.