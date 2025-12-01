Haberler

Şanlıurfa'da Düğün Esnasında Havaya Ateş Açıldı

Şanlıurfa'da Düğün Esnasında Havaya Ateş Açıldı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde bir düğünde uzun namlulu silahla havaya ateş açan kişinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa kırsalındaki bir köy düğününde, uzun namlulu silahla havaya ateş açıldığı anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mahallede bir kişinin uzun namlulu silahla art arda ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Muhtemel bir faciadan dönülen görüntüler tepki topladı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

