Şanlıurfa'da aranan 2 şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. isimli şahıs ile hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.G. isimli şahıs yakalandı.

Karakoldaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı