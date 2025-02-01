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Şanlıurfa'da Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Şanlıurfa'da Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
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Haliliye ilçesinde iki aydır açık bırakılan elektrik panosu, çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Esnaf ve mahalleli, DEDAŞ yetkililerinden panonun kapatılmasını bekliyor.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik A.Ş.'nin (DEDAŞ) açık bırakılan elektrik panoları tehlike saçıyor.

Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki işlek Karşıyaka Caddesi üzerindeki elektrik panosu iddiaya göre, iki aydır kapağı açık halde mahallenin enerji ihtiyacını karşılıyor. İş yerlerinin önündeki kaldırım üzerinde bulunan açık panonun çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu belirten esnaf Kerim Kaban, yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyleyerek, "İki aydır bu şekilde açık duruyor. Biz gerekli mercilere bildirmemize rağmen gelip giden olmadı. Yani gelip iki vida takacaklar fakat halen beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. Mahalleli açık panonun DEDAŞ yetkililerince kapatılmasını bekliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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