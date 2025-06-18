Şanlıurfa'da 5 Yaşındaki Çocuğun Ayağı Oturağın Arasında Sıkıştı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otobüs beklerken ayağı oturağın arasına sıkışan 5 yaşındaki Ali K.'nin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Şanlıurfa'da otobüs beklerken ayağı oturağın arasına sıkışan 5 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan şehiriçi otobüs toplama merkezinde yaşandı. Ailesiyle birlikte otobüs bekleyen 5 yaşındaki Ali K.'nin ayağı, oturduğu demir oturakların arasına sıkıştı. Ailesi çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çocuğun ayağında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa