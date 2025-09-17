Şanlıurfa'da 3 Günlük Kayıp Yaşlı Kadın Fıstık Bahçesinde Bulundu

Şanlıurfa'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, fıstık bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde meydana geldi. Fıstık ağaçları arasında bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ve polis ekipleri, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 71 yaşındaki Ayşe Akgöbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA