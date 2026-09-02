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Şanlıurfa'da 2 Milyon Liralık Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 2 Milyon Liralık Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 11 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ve 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve nargile tütününe yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 946 bin lirada olan 11 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ile 287 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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