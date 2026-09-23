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Sandıklı'da okul çevresi motosiklet denetiminde 3 araç trafikten men edildi

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Sandıklı'da okul çevresi motosiklet denetiminde 3 araç trafikten men edildi
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Sandıklı'da öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde motosiklet denetimi yapıldı. Denetimde 2 plakasız motosiklet ile egzoz sistemi sökülmüş ve katlanır plakalı 1 motosiklet tespit edildi; araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde huzur ortamının korunması amacıyla motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede yapılan denetimlerde, 2 plakasız motosiklet ile egzoz sistemi sökülmüş ve katlanır plaka sistemi bulunan 1 motosiklet tespit edildi. Tespit edilen motosikletler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanırken, araçlar trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Sandıklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetim ve kontrollerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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