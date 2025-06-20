Sancaktepe TEM'de Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır, hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcusu yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza: Tır ile kamyon arasında sıkıştı

İSTANBUL - Sancaktepe TEM Otoyolu'nda tır, hafriyat kamyonu ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaettin Yılmaz yönetimindeki 34 KEE 738 plakalı otomobil, 41 AKJ 004 plakalı tır ile 34 DRC 541 plakalı hafriyat kamyonunun arasında kaldı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Alaettin Yılmaz ve yanındaki Kadriye Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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