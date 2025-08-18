Sancaktepe'de Otobüs Kazası: 3 Ölü, 20 Yaralı

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Devrilen yolcu otobüsü olay yerinden kaldırıldı.

Olay, Sancaktepe Paşaköy mevkiinde sabah saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki Mercedes marka 60 TY 228 plakalı Tokat Yıldızı firma isimli yolcu otobüsü kaza yaptı. Tokat istikametinden Tekirdağ yönüne ilerleyen otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, incelemelerin tamamlanmasının ardından şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilen yolcu otobüsü, ekipler tarafından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL