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Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın ölümüne dair 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Sancaktepe'de kokoreç dükkanına motosikletten ateş açılması sonucu iş yerinde çalışan usta Bektaş Can (47) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan ve aralarında 18 yaşından küçük birinin de bulunduğu 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de kokoreç dükkanına motosikletten ateş açılması sonucu çalışan Bektaş Can'ın(47) hayatını kaybetmesine ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırının, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, hayatını kaybeden Can'ın ise iş yerinde çalışan usta olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Eylül'de Sancaktepe İnönü Mahallesi Ankara Caddesi'nde 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletle seyreden biri kasklı, diğeri şapkalı 2 şüpheli, kokoreç dükkanına ateş açtı. Saldırıda kurşun isabet eden kokoreç ustası Bektaş Can(47) hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin güzergahını belirledi. Saldırıda kullanılan plakasız motosiklet Kuzey Marmara otoyolu Şile Ömerli mevkiinde park halinde bulundu. İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri 18 yaşından küçük 8 şüpheli olaydan sonra kısa süre içerisinde yakalandı. Öte yandan saldırının, iş yeri sahibi ile şüpheliler arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, hayatını kaybeden Bektaş Can'ın ise iş yerinde çalışan usta olduğu ve olayla bir ilişkisinin olmadığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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