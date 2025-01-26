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Sancaktepe'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Sancaktepe'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Emek Mahallesi'nde meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmadı.

Sancaktepe'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Emek Mahallesi Begonya Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı polis ekipleri sokağı kapattı.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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