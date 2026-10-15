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Samsun Tekkeköy'de 4 araçlı zincirleme kazada kadın sürücü ve oğlu yaralandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 yaşındaki kadın sürücü ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kadın sürücünün Çarşamba'dan Samsun'a düğüne gittiği öğrenildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 yaşındaki kadın sürücü ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Keskin idaresindeki 55 AVA 393 plakalı kamyonetin önüne başka bir aracın çıkması üzerine yavaşlamasıyla, arkasından gelen Mehmet Keskin yönetimindeki 55 AVZ 131 plakalı kamyonet de yavaşladı. Bu sırada Ceylan Altuntaş (29) idaresindeki 55 AUY 486 plakalı otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Arkadan gelen Rasim Gökçen yönetimindeki 55 AAL 72 plakalı kamyon da otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 AVZ 131 plakalı kamyonet de önündeki 55 AVA 393 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü Ceylan Altuntaş ile araçta bulunan 4 yaşındaki oğlu Onur Altuntaş yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylan Altuntaş'ın Çarşamba ilçesinden Samsun'a düğüne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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