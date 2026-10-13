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Samsun İlkadım'da 4 araç zincirleme kazada yaralanan olmadı, maddi hasar var

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Samsun İlkadım'da 4 araç zincirleme kazada yaralanan olmadı, maddi hasar var
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.K. idaresindeki 55 BR 050 plakalı otomobil ile A.İ. yönetimindeki 55 DJ 933 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, park halindeki 55 APV 107 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından 55 APV 107 plakalı otomobil de arkasındaki park halinde bulunan 55 APN 503 plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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