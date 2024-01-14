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Samsun'da Yüksek Gerilim Hattında Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı

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Samsun'un Atakum ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı ve direkte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılarak yaralı halde direkte mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan işçilerden Cemil Baş (39) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Direkte mahsur kalan yaralı işçinin yardımına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Cemil Baş, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil Baş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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