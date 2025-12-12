Samsun'da yasa dışı bahis soruşturmasında 2 tutuklama

Samsun'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi adli kontrol, 2 kişi de tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade beren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.A.Y. ve B.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN