Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 2 Kişi Tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri olan E.A. ise yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen E.A. (23) ve 17 yaşındaki E.A.'yı gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan E.A. ile E.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN