Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan iki kişi gözaltına alındı. 22 yaşındaki K.K.'nın depoda yaptığı aramada sentetik ecza ve hassas terazi, 41 yaşındaki O.Ç.'nin işyerinde ise bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde 22 yaşındaki K.K. isimli şahsın kullandığı depoda yaptığı aramada 6 bin 663 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise 41 yaşındaki O.Ç. isimli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada 54,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan K.K. ve O.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaat sonu oldu