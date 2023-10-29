Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy Yaylageriş Mahallesi'nde H.B'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yasa dışı ekim yaptığı ve kubar esrar ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar, 5 bin 190 lira nakit para ve diğer uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy Yaylageriş Mahallesi'nde H.B'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak yasa dışı ekim yaptığı ve kubar esrar ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin H.B'nin ikameti ve eklentilerinde yaptığı aramada, 22 kilo 755 gram kubar esrar, 5 bin 190 lira uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 155 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu, 1 tabanca şarjörü, 7 tabanca fişeği, 3 sustalı bıçak, 2 kubar esrar ayrıştırmada kullanılan makas ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.