Tramvayın çarptığı kadın hastanelik oldu

Samsun'da tramvayın çarptığı 61 yaşındaki kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Tramvay İstasyonu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvay, hemzemin geçitten karşıya geçmekte olan Cemile Bolat'a (61) çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının yanında bulunan eşinin, son anda kolundan çekerek büyük bir facianın önüne geçtiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı