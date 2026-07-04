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Motosiklet ile iş makinesi taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile iş makinesi taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile iş makinesi taşıyan tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş. idaresindeki 55 ATS 497 plakalı motosiklet, Samet Ç. yönetimindeki 55 AHT 211 plakalı iş makinesi taşıyıcı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte düşen sürücüsü Ali Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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