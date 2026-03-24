Aynı kuyumcudan iki kez altın çalan kadın tutuklandı

Samsun'da bir kuyumcudan 4 gün arayla iki kez toplam 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 50 yaşındaki G.Ş. tutuklandı. Ziyaret ettiği kuyumcuda altın çalan kadın, çalınan altınları kardeşiyle birlikte bir başka kuyumcuya satarken yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. (50) adlı kadın, 19 Mart tarihinde müşteri gibi girdiği kuyumcudan altın çaldı. Aynı kadın 23 Mart'ta da yine aynı kuyumcuya gidip yine altın çaldı. Yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını G.Ş. (50) isimli kadının gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli G.Ş.'nin çaldığı altınları, kardeşi E.Ş. (40) ile birlikte başka bir kuyumcuya satmak istediği sırada kuyumcunun altınların çalıntı olduğunu fark etmesi üzerine olay polise ihbar edildi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi çalınan altınlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise müştekiye eksiksiz şekilde teslim edildi. Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgulaması tamamlanan kız kardeşler bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.Ş. ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
